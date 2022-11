Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschied, es müsse neu geprüft werden, ob und in welcher Höhe Schlecker finanzieller Schaden durch Kartellabsprachen von Zulieferern entstanden ist. Es entspreche allgemeiner Erfahrung, dass solche Absprachen zu höheren Preisen führten. Dem habe die Vorinstanz zu wenig Gewicht beigemessen, erklärten die Richter. Sie verwiesen das Verfahren zurück an das Oberlandesgericht Frankfurt am Main.