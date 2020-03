Die Schulen und die Bildungspolitik haben gepennt. Ziemlich lange und ziemlich tief, das zeigt sich jetzt in der Coronakrise. Jahrelang haben sie es verschlafen, sich aktiv und vorausschauend mit dem Thema E-Learning zu beschäftigen. Mit virtuellen Klassenräumen, mit Online-Hausaufgaben und mit virtuellen Projekten, die einzig und allein über das Netz organisiert und abgewickelt werden. Die aktuellen Schulschließungen führen uns nun schmerzhaft vor Augen, was unserem Bildungssystem auf breiter Front fehlt: der ganz alltägliche Umgang mit digital gestützten Unterrichtsformen. Und dafür gibt es zwei Gründe.

Der eine sind die fehlenden technischen Voraussetzungen. Es stimmt, im vergangenen Jahr wurde nach langem Hickhack endlich der Digitalpakt verabschiedet. Fünf Milliarden Euro, die bundesweit in die technische Aufrüstung der Schulen fließen sollen. Aber das Geld ist in vielen Schulen noch gar nicht angekommen, und da, wo es ankam, wurde es häufig genug erstmal für Smartboards oder für stabiles W-Lan ausgegeben – schöne Technik, die uns allerdings jetzt, in der Krise, herzlich wenig hilft.

Seit heute ist Lernen vor allem Glückssache

Der zweite Grund sind die häufig noch fehlenden pädagogischen und didaktischen Konzepten zum Einsatz digitaler Lehrformen. Wie lässt sich das Lernen mit Tablet oder Smartphone besser und effektiver gestalten? Diese Frage wurde und wird immer noch viel zu selten gestellt, wenn es um die Gestaltung des digitalen Klassenzimmers geht. Und dass wir uns um diese Debatte so lange herumgedrückt haben, das rächt sich jetzt.

Was leider bedeutet: Seit heute ist Lernen vor allem Glückssache. Wenn mein Kind eine Lehrerin hat, die schon länger mit digitalem Unterrichten experimentiert, dann wird es sich auch in den kommenden Wochen neuen Unterrichtsstoff aneignen. Auf anderen und vielleicht auch ungewohnten Wegen – aber: der schulische Lernprozess geht weiter. Hat der Lehrer meiner Kinder dagegen die Beschäftigung mit digitaler Technik bisher für überflüssig gehalten hat, dann werden die kommenden Wochen als Lernzeit möglicherweise zum Totalausfall. Fotokopierte Arbeitsaufgaben oder ausgedruckte Elternbriefe lassen sich jetzt nämlich nicht mehr so einfach verteilen.

Neue Lehr- und Lernformen ausprobieren

Deshalb kommt es jetzt darauf an, aus den Schulschließungen das Beste zu machen. Indem wir die Chance ergreifen und uns einlassen auf das lustvolle, spielerische Herumprobieren mit neuen Lehr- und Lernformen. Dass sich auch die Lehrkräfte, die bisher skeptisch waren, anstecken lassen von der Begeisterung, die neue Medien in Lernprozessen auslösen können. Denn: Sollte es soweit kommen, dass wir dieses Schuljahr tatsächlich keinen regulären Vor-Ort-Unterricht mehr erleben werden, dann können wir hinterher hoffentlich wenigstens sagen: Damals, in der Corona-Krise, haben die deutschen Schulen das digitale Unterrichten wirklich gelernt. Spät, aber nicht zu spät.