Schleswig-Holsteins Oberverwaltungsgericht hat das sogenannte Beherbergungsverbot für Touristen aus Corona-Hotspots gekippt.

Das Gericht in Schleswig stufte die Regelung als rechtswidrig ein. Es erklärte die Regelung in einem Eilverfahren für außer Vollzug gesetzt, bis eine Entscheidung in der Hauptsache getroffen ist. Zur Begründung hieß es, es bestehe die dringende Notwendigkeit, schwere wirtschaftliche Nachteile für die im Land existierenden Beherbergungsbetriebe abzuwehren. Dazu zählten auch die von den Antragstellerinnen betriebenen Hotels in Travemünde, Grömitz und auf Sylt. Nach eingehender Prüfung sei davon auszugehen, dass der Normenkontrollantrag in der Hauptsache Erfolg haben werde.



(Az. 3 MR 47/20)

Diese Nachricht wurde am 23.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.