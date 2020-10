Das Beherberbungsverbot für Menschen aus Corona-Risikogebieten hat in Schleswig-Holstein Bestand.

Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig lehnte den Eilantrag einer Familie aus Nordrhein-Westfalen ab, die von heute an Urlaub auf Sylt machen wollte. Zur Begründung hieß es, würde der Vollzug des Beherbergungsverbotes jetzt ausgesetzt, könnten Menschen aus inländischen Risikogebieten zu touristischen Zwecken unkontrolliert nach Schleswig-Holstein kommen. In Anbetracht der aktuellen Zahlen über den Anstieg der Neuinfektionen könne dies zu Gefährdungen für das öffentliche Gesundheitswesen führen.



In Baden-Württemberg und Niedersachsen hatten Gerichte gestern anders entschieden und das Verbot für rechtswidrig erklärt. In Sachsen und dem Saarland kündigten die Landesregierungen an, die Regelung aufzuheben. In anderen Ländern wie Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz wird die Regelung bisher nicht umgesetzt. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte im ZDF, das Verbot werde Stück für Stück auslaufen.

