Schleswig-Holsteins Grüne ziehen mit dem Bundesvorsitzenden Habeck und Spitzenkandidatin Amtsberg in den Bundestagswahlkampf.

Amtsberg und Habeck wurden auf dem Landesparteitag in Kiel auf die Listenplätze 1 und 2 gewählt. Beide machten deutlich, dass die Grünen im Bund Verantwortung übernehmen wollten.



Bei der CDU in Sachsen-Anhalt soll der bisherige Generalsekretär Schulze neuer Vorsitzender werden. Auf einem Online-Parteitag erhielt er rund 79 Prozent der Stimmen. Das Ergebnis muss noch per Briefwahl bestätigt werden. Der CDU-Landesvorsitzende Stahlknecht hatte seinen Posten im Dezember abgegeben. Hintergrund waren Äußerungen Stahlknechts über eine mögliche Kooperation mit der AfD.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.