Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen verschärft Schleswig-Holsteins Landesregierung ihren Kurs.

Es sei notwendig, spätestens ab Weihnachten in einen harten Lockdown zu gehen, sagte Ministerpräsident Günther am Abend in Kiel. Die Zahlen seien auch im Norden weiter gestiegen und das bedeute leider, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichend Wirkung zeigten. Man müsse die Zeit über den Jahreswechsel nutzen, um die gefährliche Entwicklung in Deutschland zu stoppen.



Für Verschärfungen sprach sich auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, aus. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet ist ebenfalls für einen Lockdown zum Jahresende.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.