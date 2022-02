Schleswig-Holstein lockert Regeln für Handel und Veranstaltungen. (picture alliance / dpa / Rupert Oberhäuser)

In Geschäften soll vom 9. Februar an nur noch Maskenpflicht gelten. Kunden müssen dann keinen Genesenen- oder Impfstatus mehr nachweisen. Außerdem entfällt die Sperrstunde in der Gastronomie. Ministerpräsident Günther kündigte in Kiel an, man wolle auch bei Großveranstaltungen lockern. Dazu werde man allerdings den bundeseinheitlichen Beschluss abwarten. Der CDU-Politiker betonte, das Land wolle sich "ein Stück in Richtung Normalität bewegen".

