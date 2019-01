Die schleswig-holsteinische AfD-Landesvorsitzende Sayn-Wittgenstein hat ihren Rücktritt erklärt.

Sie stelle mit Bedauern fest, dass das derzeit in der Öffentlichkeit erzeugte Bild von ihrer Person einen Verbleib an der Parteispitze unmöglich mache, heißt es in einer persönlichen Stellungnahme der 64-Jährigen.



Seit Mitte Dezember läuft ein Parteiausschlussverfahren gegen Sayn-Wittgenstein. Sie hatte 2014 für einen rechtsextremistischen Verein geworben. Aus der Landtags-Fraktion in Kiel wurde sie deshalb bereits vor einem Monat ausgeschlossen.