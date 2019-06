Die AfD in Schlweswig-Holstein hat die Politikerin von Sayn-Wittgenstein ungeachtet eines Parteiauschlussverfahrens erneut zur Landesvorsitzenden gewählt.

Die 64-Jährige setzte sich beim Parteitag in Henstedt-Ulzburg in einer Kampfabstimmung gegen zwei andere Kandidaten durch. Gegen Sayn-Wittgenstein hat der AfD-Bundesvorstand ein Parteiausschlussverfahren wegen einer Fördermitgliedschaft in einem rechtsextremen Verein eingeleitet. Sie war daraufhin als Landesvorsitzende zurückgetreten. Die AfD-Landtagsfraktion schloß sie aus ihren Reihen aus.