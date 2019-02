Ab sofort dürfen aus Schleswig-Holstein keine Tiere mehr in Nicht-EU-Länder exportiert werden.

Landwirtschaftsminister Albrecht von den Grünen verhängte einen vorläufigen Exportstopp für vier Wochen. Die Zeit soll für die Suche nach einer bundesweit einheitlichen rechtssicheren Bewertung genutzt werden. Es geht vor allem die Frage, ob sich Kreisveterinäre mit Genehmigungen von Transporten strafbar machen könnten.



Hintergrund sind Berichte, dass Tiere bei Exporten in Nicht-EU-Länder immer wieder gequält werden. In den vergangenen Wochen hatten schon vier Kreise in Schleswig-Holstein eigenmächtig einen Exportstopp verhängt. Betroffen waren unter anderem die Türkei, Marokko, Algerien, Ägypten und Kasachstan.