Tanzen ja, aber bitte nur mit Corona-Maske. (picture-alliance/ ZB / Andreas Lander)

Dieses gilt auch beim Tanzen, wie aus der beschlossenen neuen Corona-Verordnung hervorgeht. Zudem dürfen sie vom 28. Dezember an nur noch mit halber Kapazität öffnen. Zutritt erhalten nur Geimpfte und Genesene, wenn sie einen aktuellen Corona-Test vorlegen. Getränke oder Speisen dürfen nur an festen Steh- oder Sitzplätzen verzehrt werden. Die Kapazitätsbeschränkungen, 2G plus und Maskenpflicht gelten auch bei Tanzpartys, Bällen oder vergleichbaren Veranstaltungen in Gaststätten.