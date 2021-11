Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) (imago / penofoto)

Er hoffe zwar noch, dass es am Ende ohne allgemeine Impfpflicht gehe, sagte der CDU-Politiker der Zeitung "Welt". Doch er sei bereit, diesen Schritt zu gehen. Er sei für weitere Maßnahmen für Ungeimpfte, etwa Impfpflichten oder zusätzliche Einschränkungen, offen. Einen generellen Lockdown lehnte er ab, da dieser nicht angemessen sei. "Jeder kann sich schützen lassen – durch eine Impfung", so Günther. Das sei der Unterschied zur Lage vor einem Jahr.

Die Landesregierung in Schleswig-Holstein hatte gestern Abend beschlossen, dass ungeimpfte Menschen ab morgen von weiten Teilen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen werden. So gilt bei Freizeitveranstaltungen grundsätzlich die 2G-Regel. Zudem dürfen Ungeimpfte Innenräume von Gaststätten und Freizeiteinrichtungen nicht mehr betreten.

Ampel-Politiker lehnen allgemeine Impfpflicht ab

Nach der Ankündigung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Österreich hatten Politiker der möglichen künftigen Ampel-Koalition eine solche Regelung für Deutschland bereits ausgeschlossen. Der geschäftsführende Außenminister Maas (SPD) erklärte, dies sei weder notwendig, noch sei es aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten umsetzbar. Die FDP-Gesundheitspolitikerin Aschenberg-Dugnus betonte: "Die allgemeine Impfpflicht als Drohkulisse in den Raum zu stellen, hilft niemandem. Gerade die Länder mit dramatischen Corona-Zahlen sollten sich darauf konzentrieren, wie vereinbart die Impfangebote auszuweiten und die neuen Corona-Maßnahmen umzusetzen."

Umfrage: 52 Prozent der Deutschen für Impfpflicht

Angesichts der weiteren Ausbreitung des Coronavirus befürwortet laut einer Umfrage die Mehrheit der Menschen in Deutschland eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, sprachen sich in einer von der Zeitung in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa 52 Prozent für die Impfpflicht aus. 41 Prozent der Befragten lehnten diese Maßnahme ab. Die übrigen sieben Prozent waren unentschieden oder machten keine Angaben.

