Die neue Bundesregierung müsse dies zügig angehen, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der bei Bund-Länder-Finanzierungen häufig genutzte Königsteiner Schlüssel beruht auf den Faktoren Einwohnerzahl und Steueraufkommen. Das Verfahren habe sich in der Vergangenheit bewährt und sollte auch diesmal Anwendung finden, erklärte Günther. Auch der Städtetag rief dazu auf, das Geld aus dem Sondervermögen möglichst schnell und nach einem einfachen Vergabeverfahren an Länder und Kommunen zu verteilen. Hauptgeschäftsführer Dedy sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Menschen in Deutschland müssten rasch merken, dass etwas passiere.

Bundestag und Bundesrat hatten den Weg für das Finanzpaket frei gemacht, mit dem über neue Schulden Milliardenbeträge in Verteidigung und Infrastruktur investiert werden können.

