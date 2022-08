Dürre und Trockenheit

Der Spreewald lebt auch touristisch vom Wasser. Wegen der anhaltenden Trockenheit fürchtet die brandenburgische Regierung jetzt aber vor allem ein Fischsterben. (picture alliance/dpa)

Das kündigte das Umweltministerium in Brandenburg an. Ziel sei es, das Wasser in der Hauptspree und den großen Hauptgewässern zu konzentrieren. Kleine Gewässer könnten dadurch trocken fallen und es drohe ein Fischsterben. Möglicherweise seien Notabfischungen notwendig, hieß es.

Das Landesamt für Umwelt bittet alle Gewässeranrainer, trockenfallende Abschnitte an die Landkreise zu melden oder gegebenenfalls eigenständig Fische und andere Tiere zu retten und in Bereiche umzusetzen, die noch ausreichend Wasser führen.

Bereits jetzt sind laut Ministerium die Abflüsse am Ausgang des Spreewalds in Leibsch auf ein extrem niedriges Niveau gesunken. Die Umgebung sei ausgedörrt und die Zuflüsse brächten kein Wasser mehr in die Spree. Es müssten weitere harte Maßnahmen ergriffen werden, damit der Abfluss der Spree unterhalb des Spreewaldes nicht komplett zum Erliegen komme.