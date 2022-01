Der Lastwagen, in dem die toten Migrangten entdeckt wurden. (Ben STANSALL / AFP)

Ein Gericht in Brügge verhängte gegen den Vietnamesen 15 Jahre Haft und eine Geldstrafe in Höhe von knapp einer Million Euro. Die Leichen der Männer, Frauen und Minderjährigen waren vor mehr als zwei Jahren in einem Lastwagen in der Nähe von London entdeckt worden. Laut Obduktionsbericht starben sie an Sauerstoffmangel und Überhitzung. Der Container stammte aus der belgischen Hafenstadt Zeebrugge. Deshalb hatten die dortigen Behörden die Ermittlungen aufgenommen. Andere Mitglieder der Schleusergruppe sind bereits verurteilt worden.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.