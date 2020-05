Die Bundespolizei hat mehrere Razzien in sieben Ländern gegen Schleuser und Betrüger durchgeführt.

Mehr als 200 Beamte seien an den Einsätzen beteiligt gewesen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Halle. Die Einsätze seien wegen der anfänglich strengen Corona-Kontaktbeschränkungen nun nachgeholt worden.



Die Ermittlungen richteten sich gegen zwei Banden, die Ausländern mit gefälschten Dokumenten zu einem Aufenthalt in Deutschland verholfen haben sollen, sowie gegen eine Gruppe von Fahrkarten-Betrügern.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurden im Zusammenhang mit dem Verkauf falscher Heiratsurkunden aus Zypern zwei Wohnungen in Leipzig durchsucht. Die Tatverdächtigen sollen die Dokumente an Menschen aus Pakistan und Indien verkauft haben.