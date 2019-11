In Deutschland und Rumänien ist die Polizei mit Razzien gegen organisierte Schleuserkriminalität vorgegangen.

Die Bundespolizei in Potsdam berichtete, dass rund 140 Einsatzkräfte 13 Wohnungen in beiden Ländern durchsucht haben. Vier Verdächtige wurden vorläufig festgenommen, der mutmaßliche Kopf der Bande sitzt seit einem halben Jahr in Großbritannien in Untersuchungshaft und soll nach Deutschland ausgeliefert werden.



Dem Schleuserring wird vorgeworfen, fast 600 Migranten per Lastwagen illegal nach Deutschland gebracht zu haben. Den Ermittlungen zufolge haben die Schleuser von Flüchtlingen aus Syrien, Iran und Irak rund zwei Millionen Euro verlangt und sie dafür im Gegenzug in die Bundesrepublik geschmuggelt.