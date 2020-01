Die Polizei in Spanien und Gibraltar ist gegen ein Schleusernetzwerk vorgegangen.

Mehrere hundert Polizisten waren im Einsatz. Nach Angaben der Behörden wurden 47 Verdächtige festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, rund 130 Migranten gefälschte Dokumente besorgt zu haben, mit denen diese von Marokko nach Gibraltar fliegen konnten. Von dort wurden die Menschen den Ermittlungen zufolge über die Grenze nach Spanien, und dann teilweise per Bus weiter in andere Länder in Europa gebracht.



Die Ermittlungen gegen das Schleusernetzwerk liefen über ein Jahr und wurden von der europäischen Polizeibehörde Europol koordiniert.