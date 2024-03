Tarifkonflikt bei Lufthansa

Tarifstreit bei der Lufthansa: Gewerkschaft und Unternehmensleitung benennen Schlichter (picture-alliance / dpa / Arne Dedert)

Die Gewerkschaft Verdi benannte Ramelow, die Fluggesellschaft Weise, wie beide Seiten am Abend in Berlin und Frankfurt am Main mitteilten. Die Schlichtung soll demnach am 25. März beginnen und spätestens nach vier Tagen enden.

Verdi verlangt für das Lufthansa-Bodenpersonal bei einer Laufzeit von zwölf Monaten 12,5 Prozent mehr Geld, während das Unternehmen bei einer Laufzeit von 28 Monaten bislang 10 Prozent angeboten hat. Vergleichsweise unstrittig ist eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro.

