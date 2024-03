Tarifstreit

Arbeitgeber und Gewerkschaft Verdi vereinbaren freiwillige Schlichtung im Tarifkonflikt für Luftsicherheitspersonal. (IMAGO / EHL Media / IMAGO / EHL Media / Björn Stach)

Es soll unter Leitung des früheren Bremer Finanzsenators Lühr am 5. April beginnen und spätestens am Sonntag, den 7. April enden, wie der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen mitteilte. Verdi kündigte an , bis zum Ende der Schlichtung nicht erneut zu einem Streik aufrufen.

Wegen der bisherigen Warnstreiks des Luftsicherheitspersonals kam es in der vergangenen Woche an vielen Flughäfen zeitweise zu erheblichen Einschränkungen. Das Personal kontrolliert im Auftrag der Bundespolizei Passagiere, Personal und Gepäck an den Zugängen zum Sicherheitsbereich.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.