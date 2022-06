Frauen in Sevilla schützen sich mit Fächern vor der Hitze (AFP/Cristina Quicler)

Besonders heiß sollte es heute mit bis zu 42 Grad in den Regionen Katalonien, Navarra, Baskenland und Andalusien werden. Der Rekord dieser Hitzeperiode wurde vergangenen Freitag in Andújar mit 44,2 bis 44,3 Grad registriert. Hitze und Trockenheit begünstigten den Ausbruch zahlreicher Waldbrände, die nach amtlichen Angaben in wenigen Tagen bereits gut 25.000 Hektar zerstört haben. Das entspricht einer Fläche von 35.000 Fußballfeldern. Auch Frankreich ist von der Hitzewelle betroffen. Es wurden für heute Spitzenwerte von bis zu 43 Grad erwartet. Der Wetterdienst Météo France sprach von einer "wirklichen Ausnahmesituation". Ab der Nacht wird von der Atlantikküste her mit Unwettern gerechnet.

