Bundespräsident Steinmeier hat DDR-Bürgerrechtler und andere Akteure der Wende mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Vor dem Tag der Deutschen Einheit überreichte Steinmeier die Ehrungen in Schloss Bellevue. Der Bundespräsident erklärte, in der DDR seien viele Rinnsale der Dissidenz und des Widerstandes allmählich zu jenem gewaltigen Strom zusammengeflossen, der die Mauer schließlich hinweggespült habe. Die nun Ausgezeichneten hätten unerwünschte Schriften verbreitet und unerwünschte Lieder gesungen oder die Vergiftung der Umwelt und den Verfall der Städte dokumentiert.



Der Orden ging unter anderem an die Bürgerrechtler Eva und Jens Reich, den früheren Pfarrer Rainer Eppelmann, den Umweltaktivisten Carlo Jordan, den Berliner Liedermacher Stephan Krawczyk, den Rockmusiker Udo Lindenberg und den Astronauten Alexander Gerst