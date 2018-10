Anlässlich des morgigen Tags der Deutschen Einheit hat Bundespräsident Steinmeier zu Toleranz und Respekt aufgerufen.

Bei einer feierlichen Ordensverleihung an Künstler und andere Bürger im Schloss Bellevue verwies Steinmeier auf die zentralen Begriffe der deutschen Nationalhymne: Einigkeit und Recht und Freiheit. Das bedeute, in Toleranz gegenüber allen Verschiedenheiten zu leben und kompromisslos für die Freiheit des Denkens und der Kunst einzutreten. Insgesamt zeichnete der Bundespräsident 29 Künstler aus dem In- und Ausland mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland aus. Darunter sind der Komiker Otto Waalkes, der Filmkomponist Hans Zimmer und der Künstler Leo Rauch.