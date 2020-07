Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich hinter den Kurs von Bundeskanzlerin Merkel in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gestellt.

Der CSU-Politiker sagte bei einer Sitzung des bayerischen Kabinetts mit Merkel auf Schloss Herrenchiemsee, Europa sei wertvoll und wichtig. Zu Beginn der Coronakrise sei es phasenweise schwierig gewesen, in einem europäischen Geist zu denken. Umso zentraler sei es, dass Deutschland das jetzt tue. Die Kanzlerin lotet derzeit unter anderem mögliche Kompromisse für einen gemeinsamen Corona-Wiederaufbaufonds aus.



Merkel nimmt zum ersten Mal in ihrer Amtszeit an einer bayerischen Kabinettssitzung teil. Anders als sonst üblich in München findet das Treffen in Schloss Herrenchiemsee statt.