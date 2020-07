Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich hinter die Pläne von Bundeskanzlerin Merkel für einen milliardenschweren europäischen Hilfsfonds in der Coronakrise gestellt.

Nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts mit der Bundeskanzlerin auf Schloss Herrenchiemsee sagte Söder, man unterstütze den Weg der Bundesregierung in der EU-Ratspräsidentschaft. Trotz der hohen Summen beim Coronafonds müsse man über seinen Schatten springen. Er hoffe, dass sich künftig die EU-Mitgliedsstaaten weniger als Schuldner und Gläubiger verständen, sondern mehr als Partner. Merkel erklärte, man werde beim EU-Gipfel am Freitag einen ersten Versuch machen, über den Aufbaufonds zu entscheiden. Mit den Milliardenhilfen nehme man eine Anleihe bei der jungen Generation auf. Gerade deshalb sei es wichtig, dass der Fonds für Zukunftsinvestitionen genutzt werde.



Merkel nahm zum ersten Mal in ihrer Amtszeit an einer bayerischen Kabinettssitzung teil.