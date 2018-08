Bundeskanzlerin Merkel hat die gemeinsame Verantwortung Deutschlands und Russlands für die Lösung von internationalen Krisen wie in Syrien oder in der Ostukraine hervorgehoben. Vor einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Putin auf Schloß Meseberg in Brandenburg sagte sie, sie sei bereit, mit ihm daran zu arbeiten.

Zugleich warnte Merkel vor einer humanitären Katastrophe in Syrien. Die Kampfhandlungen gingen zwar offenbar zurück, nötig seien aber eine Verfassungsreform und Wahlen. Russland steht in dem Konflikt auf der Seite von Machthaber Assad. Putin rief Europa auf, den Wiederaufbau in Syrien zu unterstützen. Die vielen syrischen Flüchtlinge, nicht nur in Europa, sondern auch in Jordanien, im Libanon und in der Türkei müssten in ihre Heimat zurückkehren können.



Zu den bilateralen Beziehungen erklärte der russische Staatschef, Deutschland sei ein führender Partner. Etwa 5.000 deutsche Firmen seien in Russland aktiv, das Handelsvolumen habe im vergangenen Jahr bei rund 43 Milliarden Euro gelegen. Putin unterstrich auch die Zuverlässigkeit russischer Gaslieferungen. Diese würden durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 noch verbessert. Eine Fortsetzung des Gas-Transits durch die Ukraine schloss er nicht aus.



Bei dem Gespräch mit Merkel soll es auch um den Konflikt in der Ost-Ukraine gehen. Putin hatte vorab eine mögliche UNO-Friedensmission ins Gespräch gebracht. Das deutsch-russische Verhältnis ist gespannt, seit Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hat und die Separatisten in der Ostukraine unterstützt.