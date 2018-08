Bundeskanzlerin Merkel und Russlands Präsident Putin haben über Lösungen der Syrienkrise und des Konflikts in der Ostukraine beraten.

Nach ihrem gut dreistündigen Treffen auf Schloss Meseberg in Brandenburg reiste Putin am Abend nach Moskau zurück. Über den Verlauf der Unterredung wurde nichts bekannt. Vor Beginn der Beratungen hatte Merkel die gemeinsame Verantwortung Deutschlands und Russlands für die Lösung internationaler Konflikte hervorgehoben. Sie sei bereit, mit Putin daran zu arbeiten, betonte die Regierungschefin. Zugleich warnte sie vor einer humanitären Katastrophe in Syrien. Zwar gingen offenbar die Kampfhandlungen zurück, notwendig seien aber eine Verfassungsreform und Wahlen. Putin seinerseits rief Europa zur Hilfe beim Wiederaufbau des Landes auf. Eine Wiederherstellung der Infrastruktur sei notwendig, damit syrische Flüchtlinge zurückkehren könnten.



Merkel und Putin wollten auch über den russischen Vorschlag beraten, eine UNO-Friedensmission für die Ostukraine auf den Weg zu bringen. Zum Thema Pipeline Nord Stream 2 sagte Putin, die russischen Gaslieferungen würden dadurch noch zuverlässiger. Eine Fortsetzung des Gas-Transits durch die Ukraine auch nach dem Bau der neuen Ostsee-Pipeline schloss er nicht aus.