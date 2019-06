In Dortmund haben zehntausende Menschen die Abschlussgottesdienste des 37. evangelischen Kirchentages gefeiert.

Die hannoversche Pastorin Bils sprach in ihrer Predigt im früheren Westfalenstadion von der Kirche als einer Vertrauensgemeinschaft, die gerade in Zeiten des Umbruchs eine große Bedeutung habe. Leben zu retten sei Christenpflicht, betonte die Pastorin und sagte mit Blick auf die Seenotrettung im Mittelmeer: "Man lässt keine Menschen ertrinken." Darüber hinaus finde die Kirchenwoche nicht nur sonntags statt, sondern zum Beispiel auch bei den Protesten der "Fridays for Future"-Bewegung der Klimaschützer. Kirchentagspräsident Leyendecker forderte die Menschen auf, Haltung zu zeigen und sich den Spaltern und Hetzern unserer Gesellschaft entgegenzustellen.



Der Kirchentag stand unter dem Motto "Was für ein Vertrauen". Die mehr als 120.000 Teilnehmer debattierten über aktuelle politische Themen und trafen sich zu rund 2.400 Veranstaltungen und Gottesdiensten. Zu den Rednern zählten unter anderem Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel.



Der nächste Kirchentag findet 2021 in Frankfurt am Main statt.