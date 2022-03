Der Weltklimarat warnt vor einer Katastrophe. Z.B. im Bundesstaat Bahia in Brasilien kam im letzten Jahr zu Überschwemmungen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Manuella Luana)

Knapp 300 Autorinnen und Autoren aus mehr als 60 Ländern haben wissenschaftliche Erkenntnisse für einen neuen Bericht des Weltkklimarates zusammengetragen. Der Bericht soll Anfang April veröffentlicht werden. Die stellvertretende UNO-Generalsekretärin Noronha warnte zum Auftakt der Beratungen, man stehe vor einer Katastrophe. Die Weltgemeinschaft sei nicht auf Kurs, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die Autoren empfahlen, Energie in der Industrie, in Haushalten und beim Verkehr einzusparen. So sollten die Menschen mehr Rad- statt Autofahren oder weniger Fleisch essen, weil der Futteranbau viel klimaschädliches Kohlendioxid freisetzt.

