UNO-Klimakonferenz

Schlusssitzung begonnen - COP-Leiter Babajew: "Teilnehmerstaaten müssen Differenzen beenden"

Auf der UNO-Klimakonferenz in Aserbaidschan zeichnet sich auch nach der Verlängerung kein Durchbruch in der Frage der Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen ab. Am Abend begann in Baku das Schlussplenum. COP29-Konferenzleiter Babajew sagte, niemand wolle hier gehen, ohne ein gutes Ergebnis.