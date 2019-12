Der Rechtsstreit um das Erdogan-Schmähgedicht von Moderator Jan Böhmermann kommt vor das Bundesverfassungsgericht.

Der Satiriker habe Verfassungsbeschwerde gegen das Teilverbot des Gedichts über den türkischen Staatspräsidenten Erdogan eingelegt, sagte Böhmermanns Anwalt Schertz. Er sehe dadurch die Kunst- und Meinungsfreiheit verletzt.



Unter dem Titel "Schmähkritik" hatte Böhmermann im Frühjahr 2016 Beschimpfungen gegen Erdogan vorgetragen und ihm unter anderem Sex mit Tieren unterstellt. Das hatte in der Türkei und in Deutschland heftige Reaktionen ausgelöst. Erdogan klagte auf Unterlassung. Das Landgericht Hamburg und das Hanseatische Oberlandesgericht verboten in dem zivilrechtlichen Streit schließlich weite Teile des Gedichts.