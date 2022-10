Das Dorf Lützerath soll dem Braunkohletagebau weichen (Archivbild). (picture alliance / Goldmann / Goldmann)

Die Delegierten stimmen dem längeren Betrieb zweier rheinischer Kohlekraftwerke zu, mit dem auch die Abbaggerung des Ortes Lützerath verbunden ist. Mit der entsprechenden Vereinbarung zwischen Habeck und RWE wird im Gegenzug der Kohleausstieg für das Rheinische Braunkohlerevier von 2038 auf 2030 vorgezogen. In dem gefassten Parteitagsbeschluss heißt es, bitter sei, dass Lützerath nicht erhalten werden könne.

Der Änderungsantrag der Grünen Jugend setzte sich in Bonn nicht durch. Er erhielt 294 Ja-Stimmen, aber 315 Nein-Stimmen. Es dürften "kurzfristig rund um Lützerath keine Fakten der Zerstörung geschaffen werden", hieß es in dem abgelehnten Text.

Umweltministerin Lemke: nicht nur Hilfreiches für den Klimaschutz

Bundesumweltministerin Lemke sagte, mit der Einigung blieben 280 Millionen Tonnen Braunkohle in der Erde. Sie räumte aber auch schmerzhafte Kompromisse in der Klimapolitik ein. Man habe in den vergangenen Monaten nicht nur Hilfreiches für den Klimaschutz beschlossen. Dafür sei Lützerath ein Symbol. Landwirtschaftsminister Özdemir lobte die Vereinbarung als Riesenerfolg, den es mit einem Wirtschaftsminister Altmaier nicht gegeben hätte.

Dagegen zweifelte die Klima-Aktivistin Neubauer die Zahlen an, die der Entscheidung zugrunde liegen. Wenn RWE die ermöglichte Auslastung aller Kraftwerke nutze, werde durch den auf 2030 vorgezogenen Kohleausstieg keine einzige Tonne CO2 eingespart, sagte sie. Die Fridays-for-Future-Aktivistin warf die Frage auf, was Realpolitik in der Klimapolitik sei. Weder Kanzler Scholz noch Finanzminister Lindner oder CDU-Chef Merz seien die Realität, sondern Dürren, Hitzetote und Katastrophen.

