Der Hohe Repräsentant von Bosnien-Herzegowina, Christian Schmidt

Jede mögliche Verletzung müsse sanktioniert werden, sagte der CSU-Politiker im Deutschlandfunk. Die Europäische Union sollte das präventiv klar machen. Hintergrund sind Befürchtungen in Bosnien-Herzegowina, dass sich das serbische Gebiet der früheren jugoslawischen Teilrepublik für unabhängig erklären könnte. Schmidt fügte hinzu, die Stimmung in Bosnien-Herzegowina sei angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine angespannt. Die Menschen hätten den Krieg vor 26 Jahren noch in guter Erinnerung. Der heutige Besuch von Bundesaußenministerin Baerbock in die Region unterstreiche, dass die Bundesregierung das Problem ernst nehme.

Die Grünen-Politikerin traf heute früh in Sarajevo zu Gesprächen mit ihrer bosnischen Amtskollegin Turkovic ein. Baerbock hatte vor ihrer Abreise erklärt, viele Länder des westlichen Balkans seien in den "letzten Jahren enttäuscht und vernachlässigt" worden. Akteure wie Russland drängten in diese offene Flank hinein. Russland habe kein Interesse an einer europäischen Zukunft und schrecke nicht davor zurück, ungelöste Konflikte wieder zu schüren. Baerbock reist nach Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Serbien und Moldau.

