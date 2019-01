Schnee in Bayern

Wegen der starken Schneefälle sind südlich von München noch zahlreiche Bahnstrecken gesperrt.

Betroffen sind das Alpenvorland, die Landkreise Traunstein sowie Garmisch-Partenkirchen. Nach Angaben der Bahn wurde der Betrieb nach Tegernsee, Schliersee und Bayrischzell und in Berchtesgarden eingestellt. Hauptsächlich seien Bäume, die wegen der Schneelast auf Gleise und Oberleitungen gefallen seien, das Problem. An vielen Schulen in Oberbayern fällt der Unterricht aus.