Die Vorhersage:
Bewölkt, von Westen und Südwesten her Schnee oder Regen mit Glatteisgefahr. Im Nordosten und im Alpenvorland eine Mischung aus Sonne und Wolken. Höchstwerte in der Nordosthälfte minus 7 bis 0 Grad, im Rest des Landes 0 bis 11 Grad. Morgen im Norden abziehender Schneefall, örtlich gefrierender Sprühregen. Sonst Auflockerungen, später im Südosten Schnee oder Regen, teilweise gefrierend. Minus 5 bis plus 11 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag in der Nordosthälfte bedeckt mit Schneefall. In der Südwesthälfte Wolkenauflockerungen. Minus 3 bis plus 10 Grad.
Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.