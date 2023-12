Wintereinbruch in Süddeutschland: Viele Straßen waren schwer oder gar nicht passierbar. (Armin Weigel / dpa / Armin Weigel)

So wurde der Flugbetrieb am Münchener bis morgen um 6 Uhr eingestellt Fluggäste wurden gebeten, nicht anzureisen. Auch am Flughafen Memmingen gab es zeitweise keinen Flugverkehr. Zudem wurden zahlreiche Bahnstrecken rund um die Landeshauptstadt München gesperrt. Am Hauptbahnhof München waren die Oberleitungen vereist. In Ulm und in München übernachteten Fahrgäste in zwei bereitgestellten Zügen. Andernorts wurden Menschen aus liegengebliebenen Zügen durch das Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk evakuiert. Helfer betreuten zudem Insassen liegengebliebener Fahrzeuge. In Teilen Südbayerns waren einige Gemeinden per Fahrzeug nicht mehr erreichbar. Im Raum um München fiel in tausenden Haushalten kurzfristig der Strom aus, weil Leitungen durch die Schneelast gerissen waren. Auf den bayerischen Autobahnen gab es knapp 100 Staus mit Längen von jeweils über zehn Kilometern.

Auch in weiten Teilen Baden-Württembergs verursachten Schnee und Glätte Behinderungen auf Straßen und Schienen. Bei der Bahn gab es vor allem im Regionalverkehr Ausfälle.

