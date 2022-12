Kältewelle in Großbritannien: Ein Schneemann steht auf dem Parliament Square in London. (Tayfun Salci/ZUMA Press Wire/dpa)

Mehrere Flüge in der britischen Hauptstadt insbesondere an den Flughäfen Stansted und Gatwick wurden annulliert. Schnee und Glatteis sorgten für lange Staus auf den Hauptverkehrsstraßen. Gestern Abend saßen viele Autofahrer stundenlang in ihren Fahrzeugen fest. Annullierungen und Verspätungen gab es auch im Bahnverkehr, und auch auf einigen Linien der Londoner U-Bahn war der Verkehr stark gestört.

Großbritannien leidet seit einigen Tagen unter einer Kältewelle mit Temperaturen von teilweise bis zu minus zehn Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.