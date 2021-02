Starke Schneefälle haben für Chaos auf einigen deutschen Autobahnen gesorgt.

Auf der A2 bei Bielefeld verbrachten Fahrer bei klirrender Kälte die ganze Nacht in ihren festsitzenden Autos oder Lastwagen. Zwischenzeitlich bildeten sich in beiden Fahrtrichtungen Rückstaus von insgesamt 70 Kilometern. Die Strecke wurde gesperrt, nachdem LKW im Schnee steckengeblieben waren. Die Polizei appellierte an die Autofahrer, die A2 zwischen dem Ruhrgebiet und Niedersachsen zu meiden. Die Fahrbahnen seien spiegelglatt. Das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr kümmerten sich um die Fahrer, heißt es. Auch auf der A10 bei Spreeau in Brandenburg und der A 72 im Bayerischen Vogtland stellten sich Lastwagen quer und blockierten die Fahrbahn. Auf der A4 in Osthessen harrten Autofahrer zum Teil 15 Stunden in ihren Wagen aus.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.