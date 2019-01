Der bayerische Ministerpräsident Söder reist heute in die von den starken Schneefällen besonders betroffenen Landesgebiete.

Dies hatte der CSU-Politiker gestern angekündigt. Derzeit gilt in fünf Landkreisen der Katastrophenfall. An zahlreichen Schulen wird auch zu Beginn der neuen Woche der Unterricht ausfallen. Am Münchner Flughafen mussten wetterbedingt knapp 100 Flüge gestrichen werden. Auch der Bahnverkehr blieb auf vielen Strecken unterbrochen.



Die Bundeswehr entsandte mehr als 300 Gebirgsjäger in die eingeschneiten Regionen. Weitere 300 sind in Bereitschaft. Die Soldaten helfen unter anderem dabei, Dächer von der Schneelast zu befreien. Meteorologen erwarten für Sonntag erneut heftigen Schneefall im Alpenraum und im Bayerischen Wald. Auch im Vogtlandkreis in Sachsen ist die Lage weiter angespannt.



In Österreich sind ebenfalls viele Orte in den Alpen eingeschneit. Auch in einigen Regionen in Bulgarien, Serbien und Montenegro wurde der Notfall ausgerufen.