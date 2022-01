Ein Luftbild zeigt einen Strand an der Südküste von Athen, Griechenland, während heftiger Schneefälle. (dpa/Lefteris Partsalis)

An den Flughäfen der griechischen Hauptstadt Athen sowie der türkischen Metropole Istanbul wurden die meisten Flüge gestrichen. In Griechenland mussten Tausende eingeschneite Autofahrer die Nacht auf der Autobahn in ihrem Wagen verbringen. Das Militär rückte zur Bergung der Betroffenen aus. Aus anderen Landesteilen wurden Stromausfälle gemeldet, nachdem von Schnee überlastete Bäume auf Leitungen stürzten. Per Warn-SMS forderte die griechische Regierung die Menschen auf, zu Hause zu bleiben.

Auf einer türkischen Autobahn östlich von Istanbul wurden 22 Menschen bei einer Karambolage verletzt. Der Gouverneur der Provinz Istanbul untersagte Anwohnern, die Provinz per Auto zu verlassen.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.