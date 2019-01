In Bayern sind inzwischen mehr als 1.000 Helfer im Einsatz, um Schneemassen von Dächern zu räumen und Bewohner zu versorgen.

Mittlerweile gilt in fünf Landkreisen der Katastrophenfall. An zahlreichen Schulen wird auch zu Beginn der neuen Woche der Unterricht ausfallen. Zuletzt rief der Landkreis Garmisch-Partenkirchen den Katastrophenalarm aus. In vier weiteren oberbayerischen Landkreisen gilt er bereits.



Am Münchner Flughafen wurden heute wetterbedingt 90 Flüge gestrichen. Auch am Flughafen in Frankfurt am Main gibt es Einschränkungen. In der vergangenen Nacht saßen Auto- und Lastwagenfahrer für mehrere Stunden auf der Autobahn A8 fest. Meteorologen erwarten für Sonntag erneut heftigen Schneefall im Alpenraum und im Bayerischen Wald.