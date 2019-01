In Bayern sind inzwischen mehr als 1.000 Helfer im Einsatz, um Schneemassen von Dächern zu räumen und Bewohner zu versorgen. Mittlerweile gilt in fünf Landkreisen der Katastrophenfall. Hilfe kommt auch von der Bundeswehr. Ministerpräsident Söder hat für morgen einen Besuch im Krisengebiet angekündigt.

An zahlreichen Schulen wird auch zu Beginn der neuen Woche der Unterricht ausfallen. Zuletzt rief der Landkreis Garmisch-Partenkirchen den Katastrophenalarm aus. In vier weiteren oberbayerischen Landkreisen gilt er bereits.

Flüge fallen aus

Am Münchner Flughafen wurden heute wetterbedingt 90 Flüge gestrichen. Auch am Flughafen in Frankfurt am Main gibt es Einschränkungen. In der vergangenen Nacht saßen Auto- und Lastwagenfahrer für mehrere Stunden auf der Autobahn A8 fest. Im sächsischen Vogtlandkreis wurden zahlreiche Waldgebiete gesperrt. Ein Sprecher des Landratsamtes sagte, es seien bereits zahlreiche Bäume unter der Schneelast zusammengestürzt.

Bundeswehr im Einsatz

Die Bundeswehr löste militärischen Katastrophenalarm aus, um helfen zu können. Es seien bereits mehr als 300 Gebirgsjäger in den eingeschneiten Gebieten im Einsatz, hieß es von der Bundeswehr, weitere 300 seien in Bereitschaft. Insgesamt wurden zwölf Dienststellen und Verbände alarmiert, darunter auch Feldjäger, Transporthubschrauber und Verpflegungs- und Sanitätseinheiten. Bundeswehrsoldaten räumen Dächer, versorgen Menschen, die von den Schneemassen eingeschlossen sind und übernehmen Transportaufgaben und medizische Versorgung.

Söder vor Ort

Bayerns Ministerpräsident Söder will sich am Samstag in Bad Tölz ein Bild von der Lage verschaffen. Dazu sagte er vorab im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks: „Wir haben auch alle Hilfsmöglichkeiten schon zur Verfügung gestellt, ich habe mit den Landräten telefoniert – hervorragende Leute. Das Management funktioniert gut. Trotzdem ist das eine große Herausforderung. Wir tun jedenfalls das menschenmögliche vor Ort mit allen Hilfskräften, um zu helfen."



Meteorologen erwarten für Sonntag erneut heftigen Schneefall im Alpenraum und im Bayerischen Wald.