In den südbayerischen Schneefallgebieten bleibt die Lage extrem angespannt.

Bis morgen wird in den höheren Lagen mit weiterem Schneefall gerechnet. In den niedriger gelegenen Gebieten erschweren Tauwetter und Regen die Lage. Mehrere Flüsse traten bereits über die Ufer. - Nach wie vor gilt in fünf bayerischen Landkreisen der Katastrophenfall. Viele Straßen sind gesperrt, schwere Schneelasten auf Dächern sorgen ebenso für Gefahr wie Lawinen. Tausende Helfer sind im Einsatz. Bei einem Besuch im Landkreis Berchtesgaden dankte Bundesinnenminister Seehofer den Einsatzkräften. Im eingeschneiten Wintersportort Balderschwang wurde ein Hotel von einer Lawine beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt.



Auch die Schneesituation in Österreich bleibt dramatisch. Allein im Salzburger Land sind mehr als 40.000 Menschen in ihren Gemeinden eingeschlossen, wie der ORF berichtet. Mehr als 180 Straßen in Österreich sind demnach derzeit gesperrt. In den Schweizer Alpen wurde ein junger Mann getötet, der ein Skigebiet absichern wollte.