In Österreich werden durch den Schnee immer mehr Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten.

Allein im Bundesland Salzburg sind 17.000 Menschen betroffen, nachdem weitere Straßen gesperrt wurden. Auch die Straße nach Obertauern wurde wegen Lawinengefahr geschlossen. In Tirol und Vorarlberg sind beliebte Skiorte wegen der großen Neuschneemengen ebenfalls nicht mehr erreichbar. Bis morgen Abend soll in vielen Regionen Österreichs mehr als ein Meter Neuschnee fallen.



In den bayerischen Alpen gilt die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Wegen neuer Schneefälle ist keine Entspannung zu erwarten. In einigen Regionen Bayerns fällt heute wieder die Schule aus.