Wetter

Schneeregen im Norden und Osten

Das Wetter: In der Nacht stark bewölkt, örtlich Regen, im Norden und Osten auch Schneeregen, 8 bis 1 Grad. Im äußersten Nordosten trocken, teils klar bei 4 bis minus 3 Grad. An den Küsten weiter stürmisch. Am Tage im Nordosten heiter bis sonnig. Sonst stark bewölkt, gebietsweise etwas Regen. In den Hochlagen der Alpen sowie von Bremen bis ans Erzgebirge Schneeregen oder Schnee. Tageshöchstwerte in der Südwesthälfte zwischen 7 und 12 Grad sowie in der Nordosthälfte 2 bis 6 Grad. An der See mitunter stürmische Böen.

17.11.2022