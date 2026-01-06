Die Vorhersage:
Wechselnd bis stark bewölkt mit teils kräftigen Schneeschauern. In der Mitte und im Südosten örtlich zeitweise heiter. Höchstwerte minus 7 bis plus 2 Grad. Morgen im Nordwesten und Westen zunehmend bedeckt mit Schneefall, sonst heiter bis wolkig, gebietsweise auch sonnig. Temperaturen minus 7 bis 0, im Nordwesten und Westen sowie am Rhein minus 1 bis plus 2 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag überwiegend stark bewölkt. Verbreitet Schneefall, im Westen und Süden in gefrierenden Regen übergehend. Minus 3 bis plus 6 Grad.
Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.