Wetter
Schneeschauer, in der Mitte und im Südosten örtlich zeitweise heiter

Der Wetterbericht, die Lage: Während im Norden Tiefdruckeinfluss für leicht unbeständiges Wetter sorgt, setzt sich im Rest des Landes Zwischenhocheinfluss durch.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Wechselnd bis stark bewölkt mit teils kräftigen Schneeschauern. In der Mitte und im Südosten örtlich zeitweise heiter. Höchstwerte minus 7 bis plus 2 Grad. Morgen im Nordwesten und Westen zunehmend bedeckt mit Schneefall, sonst heiter bis wolkig, gebietsweise auch sonnig. Temperaturen minus 7 bis 0, im Nordwesten und Westen sowie am Rhein minus 1 bis plus 2 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag überwiegend stark bewölkt. Verbreitet Schneefall, im Westen und Süden in gefrierenden Regen übergehend. Minus 3 bis plus 6 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.