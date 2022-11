Buffalo (New York) am Freitag, den 18. November: Ein Radfahrer fährt an einem geschlossenen Geschäft vorbei. (Joshua Bessex / FR171816 AP / dpa / Joshua Bessex)

Mehrere Menschen kamen ums Leben. Rund zwei Meter Schnee gingen laut Nationalem Wetterdienst etwa auf die Stadt Orchard Park südlich von Buffalo nieder. Zeitweise fielen mancherorts mehr als 15 Zentimeter Schnee pro Stunde, berichtet die "New York Times". Ersten Einschätzungen zufolge könnte damit ein neuer Rekord gebrochen worden sein für den meisten Schneefall innerhalb von 24 Stunden. Bereits am Donnerstag hatte die Gouverneurin von New York, Hochul, den Notstand ausgerufen. Zwei Menschen kamen beim Schneeräumen ums Leben, im Bundesstaat Indiana westlich von New York war der Fahrer eines Schneeräumfahrzeuges tödlich verunglückt.

