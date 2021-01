In Spanien sind infolge eines Schneesturms und extremer Kälte nach Angaben des Innenministeriums mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Ein Mann wurde demnach im Nordwesten der Region Madrid tot im Schnee gefunden, in Saragossa ein an Unterkühlung gestorbener Obdachloser. In der Provinz Malaga starben zwei Menschen in einem Auto, das von Wassermassen mitgerissen wurde. Die spanischen Rettungskräfte befreiten inzwischen etwa 1.500 Menschen, die in ihren Autos auf der Ringautobahn von Madrid festsaßen. Der Flughafen von Madrid ist gesperrt, der Zugverkehr in Spanien eingeschränkt.



Landesweit sind rund 400 Autobahnabschnitte, Landstraßen und weitere Verbindungen unterbrochen. In der Ortschaft Vega de Liordes, rund 400 Kilometer nördlich von Madrid, wurden minus 35,8 Grad Celsius gemessen - der niedrigste Wert, der je in Spanien aufgezeichnet wurde.

