Konstellationen nach den Ost-Landtagswahlen

Schneider (SPD) schließt Bündnisse mit BSW nicht aus - Scholz skeptisch

Am Rande des Treffens in Wittenberg äußerte sich der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Schneider, zu künftigen Regierungskonstellationen, in denen die SPD mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht koalieren könnte.