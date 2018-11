Niedersachsens Innenminister Pistorius hat dem Bundesinnenministerium mangelnde Kommunikation mit den Ländern vorgeworfen.

Es geht um die Vorschläge von Minister Seehofer zur Beschleunigung von Abschiebungen. Pistorius sagte im ZDF, er habe davon aus der Zeitung erfahren, wie wahrscheinlich alle anderen Länder-Innenminister auch. Pistorius sprach von einer Ansammlung von guten Ratschlägen, von denen die meisten aber nicht neu seien. Vieles werde bereits praktiziert. Abschiebungen liegen in der Verantwortung der Landesregierungen. Der SPD-Politiker betonte: "Wir wissen selber, was wir zu tun haben."



Zu den von Seehofer geplanten Maßnahmen gehört, bei Abschiebeflügen die Sitzplätze ohne konkrete Namen zu reservieren. Wenn ein Flüchtling vor seiner Abschiebung untertaucht, könnte dann ein anderer an seiner Stelle an Bord des Flugzeugs gebracht werden. Pistorius sagte dazu, es sei nicht wirklich realitätsnah, binnen weniger Stunden einen neuen Abzuschiebenden zu finden.



Nach Einschätzung der Gewerkschaft der Polizei gäbe es für ein solches Vorgehen auch nicht genügend Polizeibeamte.